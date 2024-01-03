الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية حدادا على العاروري

تشهد الأراضي الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إضرابا شاملا حدادا على صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد الليلة الماضية إثر غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وكانت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية دعت -بعيد استشهاد العاروري- إلى الإضراب العام الشامل والرد على عملية الاغتيال من كل الساحات.



وشهدت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية مسيرات ومظاهرات غاضبة رفعت راية حركة حماس والعلم الفلسطيني وهتفت للمقاومة وغزة وطالبت كتائب القسام والمقاومة بالانتقام من قتلة العاروري.