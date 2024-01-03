الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية حدادا على العاروري

الإضراب الشامل في الضفة الغربية
الإضراب الشامل في الضفة الغربية

تشهد الأراضي الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إضرابا شاملا حدادا على صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد الليلة الماضية إثر غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وكانت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية دعت -بعيد استشهاد العاروري- إلى الإضراب العام الشامل والرد على عملية الاغتيال من كل الساحات.


وشهدت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية مسيرات ومظاهرات غاضبة رفعت راية حركة حماس والعلم الفلسطيني وهتفت للمقاومة وغزة وطالبت كتائب القسام والمقاومة بالانتقام من قتلة العاروري.

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