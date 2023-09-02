الأحد 03 أيلول 2023
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الإكوادور.. نزلاء 6 سجون يحتجزون 50 حارسا و7 ضباط شرطة

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سجن في الإكوادور
قالت السلطات في الإكوادور، الجمعة، إن نزلاء 6 سجون في البلاد احتجزوا 50 حارسا و7 ضباط شرطة.
وبدأت أزمة احتجاز الرهائن بعد ظهر الأربعاء، بعد قرار نقل نزلاء من سجن في مقاطعة كوتوباكسي وسط البلاد.اضافة اعلان
وقالت الوكالة الوطنية للسجون في بيان، إنه "تم إبلاغ المواطنين بأنه بدءًا من الساعة 18:00 (ت.غ -6) من الخميس 31 أغسطس (آب الماضي)، تم احتجاز 7 من أفراد الشرطة و50 موظفا من هيئة أمن ومراقبة السجون (CSVP) في 6 مراكز احتجاز".
وذكرت الوكالة أن "هذا الحدث يبدو أنه رد فعل من الجماعات الإجرامية على التدخلات الأمنية الأخيرة داخل سجون البلاد، حيث تتخذ السلطات بنشاط تدابير لاستعادة النظام فيها".
وتأتي هذه الأزمة عقب انفجار سيارتين مفخختين في كيتو، يرى البعض أنهما كانا ردًا على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لإصلاح نظام السجون في البلاد.
وقال الرئيس غييرمو لاسو في مناسبة أقيمت بمقاطعة لوس ريوس: "هناك أعمال عنف مثل تلك التي شهدتها السيارتان اللتان أحرقتا في كيتو، ومن الواضح أن هذا رد فعل على فرض النظام في السجون، رد فعل بقصد الترهيب".
ويُظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ضباط شرطة وضباطا إصلاحيين محتجزين يطلبون من الحكومة تأمين إطلاق سراحهم.
وتتسم سجون الإكوادور بالصراع على السلطة بين عصابات تهريب المخدرات.
وردا على الاشتباكات العنيفة بين المنظمات الإجرامية، أعلن لاسو في 24 يوليو/تموز الماضي، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما لنظام السجون بكامله، ما يسمح له بنشر الجيش داخلها.
ومنذ 2021، أدت الخلافات العنيفة بين عصابات الجريمة المنظمة إلى مقتل أكثر من 430 سجينا في الإكوادور.-الأناضول)
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