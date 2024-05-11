السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول إدارة قطاع غزة

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

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وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وفق بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض دولة الإمارات الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.


وأكدت الإمارات أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن دولة الإمارات ستكون على أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لتلك الحكومة.-(بترا)


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