 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد الأوروبي: أعضاء الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ قراراتها

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها.

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وبحسب الموقع الرسمي للأتحاد، جاء تصريح بوريل، الليلة الماضية، تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وكذلك ضد قادة في حركة حماس.


وفي تصريح لشبكة (سي إن إن) الأميركية، امس الإثنين، قال المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس.


وقال خان إن التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".


وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
(بترا)

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