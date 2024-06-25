 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد الأوروبي يحذر أبل مجدداً من انتهاكات متجر التطبيقات

ابل
ابل

تواجه شركة "أبل" خطر فرض غرامات بمليارات اليورو بسبب سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات، حيث صعّدت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي النزاع المتزايد حول قواعد تمس نموذج أعمال الشركة المصنعة لهواتف "آيفون".

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أفادت المفوضية الأوروبية بضرورة أن تسمح الشركة الأمريكية لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين نحو صفقات وعروض أرخص بعيداً عن متجر التطبيقات، وذلك للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي. هذا القانون يحدد مجموعة من القواعد لعدد من أكبر منصات التكنولوجيا في العالم.


كما أعلنت المفوضية فتح تحقيق جديد بشأن الرسوم الجديدة التي تفرضها "أبل" على المطورين في الاتحاد الأوروبي، لتحديد مدى توافقها مع قانون الأسواق الرقمية. عدم الامتثال للقانون قد يكبد الشركة غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية.


صرحت مارغريت فيستاغر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في أمستردام: "أعتقد أن هذه قفزة أكبر" لشركة "أبل" للتكيف مع القواعد الجديدة مقارنة بالشركات الأخرى، حيث يتعين على "أبل" فتح نظامها شديد التكامل أمام المنافسين.


يعتبر إعلان يوم الاثنين أول إجراء تنفيذي رسمي للمفوضية بموجب القانون، ويمثل أحدث جولة في النزاع بين فيستاغر وشركة "أبل".


لم تتكبد "أبل" فقط غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو نظير تقييد المنافسة في سوق بث الموسيقى، بل أمرت فيستاغر أيضاً الشركة بإعادة إعفاءات ضريبية غير عادلة قدرها 13 مليار يورو مقدمة من أيرلندا، كجزء من قضية يُتنازع عليها في محاكم الاتحاد الأوروبي.

 

ووصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، قضية المفوضية بأنها "هراء سياسي".


قال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في تغريدة عبر موقع "إكس": "تصرف بشكل مختلف يجب أن يكون شعارهم الجديد.. واصلت أبل الضغط على الشركات المبتكرة لفترة طويلة، مما يحرم المستهلكين من فرص وخيارات جديدة".


ومن المقرر أن تتخذ المفوضية قرارها النهائي في قضية قانون الأسواق الرقمية بحلول نهاية مارس 2025.


يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى معركة قانونية جديدة بين "أبل" والاتحاد الأوروبي عبر محاكم الاتحاد، خاصة بعد أن تساءلت الشركة عما إذا كانت الجهات التنظيمية محقة في تصنيف بعض خدماتها بموجب القانون الجديد.


قالت "أبل" في بيان: "نحن واثقون من أن خطتنا تمتثل للقانون، ونتوقع أن أكثر من 99% من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل لشركة (أبل) بموجب الشروط التجارية الجديدة".


ورغم تصعيد إجراءاتها ضد "أبل"، قالت المفوضية يوم الاثنين إنها أغلقت جزءاً آخر من تحقيقها بشأن قواعد متجر تطبيقات "أبل"، التي استهدفت الاستخدام الإلزامي لنظام الدفع داخل التطبيق للمبيعات على المنصة.


جاء تركيز الاتحاد الأوروبي على استغلال "أبل" لهيمنتها على متجر التطبيقات بسبب شكوى قدمتها شركة "سبوتيفاي تكنولوجي" في 2019. وزعمت الشركة السويدية أنها اضطرت لرفع سعر اشتراكاتها الشهرية لتغطية تكاليف هيمنة "أبل" على متجر التطبيقات.


بموجب قانون الأسواق الرقمية، لا يجوز لشركات مثل "أبل" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.

 

كما يُحظر عليهم دمج البيانات الشخصية عبر خدماتهم المختلفة واستخدام البيانات التي يجمعونها من تجار الطرف الثالث للتنافس ضدهم، بل يتعين عليهم السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من منصات منافسة.


وألقت "أبل" باللوم على قانون الأسواق الرقمية في وقف طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في دول الاتحاد الأوروبي، نقلا عن بلومبرج الشرق.

 

وقالت الشركة إنها ستوقف إطلاق ميزات "أبل إنتليجنس" و"آيفون ميرورنغ" و"شير بلاي سكرين شيرنغ" لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هذا العام، لأن قانون الأسواق الرقمية يجبرها على خفض مستوى أمان منتجاتها وخدماتها.


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