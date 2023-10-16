الاحتلال: خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود اللبنانية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني: "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن إطلاق خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية".وأضاف: "قد تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأبلغت قيادة الشمال رؤساء المجالس بالقرار قبل قليل. وستتم إدارة البرنامج من قبل السلطات المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع".وأوضح أن المستوطنات المشمولة بخطة الإجلاء يبلغ عددها 28، وهي: رجير، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوب، معيان باروخ، برعام، منارة، يفتاح، ملكيا، مشغاف عام، ياراون، دفنا، عرب العرامشة، شلومي. ناتوا، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بتسات، أدميت، روش هنكارا، كفار جلعادي وحنيتا.