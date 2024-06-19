 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال.. معبر رفح مدمر بالكامل ولم يعد صالحا للاستخدام

تدمير معبر رفح
الاحتلال يدمر الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن معبر رفح (جنوبي قطاع غزة) لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة -عبر منصة إكس- الدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعبر، فيما تبدو القاعة الرئيسية قد سُويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة.

اضافة اعلان


وعلقت الإذاعة بالقول: "هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالحا للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة".

وأضافت "بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة".

وفي 7 مايو/أيار الماضي سيطر جيش الاحتلال على المعبر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح التي كانت تكتظ بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع منذ سيطرة الاحتلال على المعبر، جراء منع دخول المساعدات وتوقف حركة مرور المرضى والجرحى إلى الخارج لتقلي العلاج، إثر خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

سيطرة على محور فيلادلفيا
في السياق، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الجيش يسيطر "بشكل جيد" على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقالت "لقد بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل بالتفكير في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وكيفية التمسك به لفترة طويلة".

وعن سير المعارك في المنطقة، لفتت إذاعة الجيش إلى أن جنود الاحتلال يواجهون تحديا كبيرا في رفح، وهو المباني المفخخة.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري أكمل جيش الاحتلال سيطرته على محور فيلادلفيا، بعد أيام من سيطرته ناريا على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب اتفاق فيلادلفيا الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية كامب ديفيد ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من المحور وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.

وعام 2007، سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.(الجزيرة).

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كمين مركب ضد الاحتلال في رفح

" احترقوا بالكامل".. تفاصيل الكمين المركب الذي استهدف 8 جنود للاحتلال في رفح

16 حزيران 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

مصدر أميركي يكشف موعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

07 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بيان مشترك لعدة دول يطالب حماس والاحتلال بقبول مقترح بايدن

06 حزيران 2024
قتلى الجيش الاسرائيلي

10 قتلى و 149 جريح في صفوف الاحتلال منذ بدء العدوان على رفح

29 أيار 2024
اقرأ أيضا
GettyImages-2157817986-1718948539

الاستعداد النووي وتصدير الأسلحة.. بوتين يوجه قذائفه من فيتنام

منذ5 ساعة
667531e14c59b7469e1b814b

بالفيديو.. صرصور يقطع مؤتمر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

منذ5 ساعة
9ipj-16

ما هي خصائص الكلبين اللذين أهداهما زعيم كوريا الشمالية لبوتين؟

منذ5 ساعة
وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبيرتو موريو

كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً غزياً لعلاجهم

20 حزيران 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هذه خطة نتنياهو السرية للبقاء في السلطة

20 حزيران 2024
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة

رصيف غزة البحري سيستأنف عملياته اليوم

20 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 