الاحتلال: مقتل نائب قائد لواء 300 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر، أن نائب قائد اللواء 300، العقيد في الجيش الإسرائيلي عليم عبد الله، قُتل يوم أمس الاثنين في مواجهة مع مسلحين تسللوا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.من جهتها أعلنت شركة "دلتا" الأميركية للطيران مساء أمس الاثنين، عن الغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الجاري.وقالت الشركة في بيان إنّها "في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الأحداث في المنطقة، اتّخذت القرار الصعب بإلغاء رحلاتها إلى تلّ أبيب حتّى 31 تشرين الأول 2023"، مؤكّدة أنّها تعمل على "إيجاد بدائل آمنة للعملاء الذين يحاولون مغادرة تلّ أبيب".ويأتي قرار "دلتا" تعليق رحلاتها إلى الدولة العبرية بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران عديدة أخرى من بينها يونايتد أميركان إيرلاينز وكي إل إم-إير فرانس ولوفتهانزا.وأوقفت هذه الشركات رحلاتها إلى مطار اللد في تلّ أبيب.وأضافت "ستظلّ رحلاتنا إلى تلّ أبيب معلّقة إلى أن تسمح الظروف باستئنافها".-(بترا)