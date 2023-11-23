الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال: نتعرض لأكبر قصف في الشمال

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب.

وكان حزب الله قد أعلن إطلاق صواريخ باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.اضافة اعلان

وأضاف الحزب أن "المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة وحققت إصابات مباشرة".

وأكد الحزب أنه استهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وحقق إصابات مباشرة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شيحين والجبين ووادي حامول ومحيط بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي "رصدنا إطلاق قذائف من لبنان، وقواتنا ردت بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار".

وأضاف جيش الاحتلال "اعترضنا صاروخ أرض- جو تم إطلاقه من لبنان الليلة الماضية".-(الجزيرة)
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