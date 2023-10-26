الاحتلال يتوغل داخل غزة وينسحب

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ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية قامت بتوغل كبير نسبيا داخل قطاع غزة خلال الليل لمهاجمة مواقع حماس.ووصفت العملية بأنها أكبر من تلك التي نُفذت في السابق خلال الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.ويستعد الاحتلال الإسرئيلي لدخول قطاع غزة برا، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن توقيت الدخول.وأضاف نتنياهو في تصريحات تلفزيونية، أن قرار موعد دخول قطاع غزة برا سيتخذه مجلس وزراء الحرب.وأقرّ نتنياهو بأنه سيتعيّن عليه تقديم "أجوبة" بشأن "الإخفاقات" الأمنية التي رافقت عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول.وقال "ستتم دراسة الإخفاقات وسيتعيّن على الجميع تقديم أجوبة، بمن فيهم أنا. لكن كل ذلك سيتم لاحقا.. كرئيس للوزراء، أنا مسؤول عن تأمين مستقبل...".وواجه نتنياهو انتقادات عدة من المعارضة ووسائل إعلام إسرائيلية على خلفية ثغرات وإخفاقات أمنية أتاحت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى.متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال خلال تصريحات صحفية إنّ الحرب ستكون طويلة وسنحتاج للتحلي بالمرونة.-(وكالات)