الاحتلال يتوقع ردا من حماس ويرفع حالة التأهب

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سترد على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس انطلاقا من لبنان.وأضافت هذه الهيئة الرسمية أن رد حماس المحتمل من لبنان قد يستغرق بعض الوقت.وتابعت أن تعليمات صدرت للشرطة الإسرائيلية بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات داخل إسرائيل، مشيرة إلى استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي).وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، وذلك بعد ساعات من اغتيال صالح العاروري.كما أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.وجاءت قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بعد اجتماع ضم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.وكان حزب الله اللبناني تعهد بالرد على اغتيال العاروري، بينما توقع مسؤول إسرائيلي "ردا انتقاميا كبيرا" على العملية التي أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن تل أبيب هي التي نفذتها.-(الجزيرة)