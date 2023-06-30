الجمعة 30 حزيران 2023
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الاحتلال يحقق بعد وضع رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه

نتنياهو
نتنياهو
كشف تقرير عبري اليوم الجمعة، أن رسالة تهديد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وضعت على قبر شقيقه "يوني نتنياهو" في القدس المحتلة.
وقالت "إسرائيل 24" الإخبارية إن  "الشاباك" فتح تحقيقا في الحادثة وإنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.اضافة اعلان
وأضاف الموقع أنه في الأسبوع الماضي، تم اعتقال أحد المستوطنين في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو.
وأشار إلى أن رسالة كتبت في مجموعة واتسآب للمتطرفين اليمينيين جاء فيها: "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس. ومن يريد شراء سلاح يجب أن يبعث برسالة مفادها أن القانون يتعلق بحياتنا و لسنا مهتمين". وما زالت الشرطة تحقق في القضية.
ولفت إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع أيضا، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، وكُتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد".
وردّ نتنياهو على التصرفات على حسابه على تويتر وقال: "هناك حقير  دنّس النصب التذكاري تخليدا لذكرى والدي  لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".
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