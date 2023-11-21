الاحتلال يرتكب اليوم عدة مجازر في غزة

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ارتقى أكثر من 20 شهيدا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام في غزة بارتقاء أكثر من 20 شهيدا باستهداف منزل الدكتور عبدالعظيم الحاج بمخيم النصيرات وهناك عدد كبير تحت الانقاض.كما سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف استهدف مربعًا سكنيًا يضم عائلات الهندي والدريني وعودة وشمعة وخليل وأبو دلاخ ومكاوي والعامودي والبلعاوي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.