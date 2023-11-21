الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب اليوم عدة مجازر في غزة

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
ارتقى أكثر من 20 شهيدا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام في غزة بارتقاء أكثر من 20 شهيدا باستهداف منزل الدكتور عبدالعظيم الحاج بمخيم النصيرات وهناك عدد كبير تحت الانقاض.اضافة اعلان

كما سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف استهدف مربعًا سكنيًا يضم عائلات الهندي والدريني وعودة وشمعة وخليل وأبو دلاخ ومكاوي والعامودي والبلعاوي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.
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