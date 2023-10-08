الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعترف بحصيلة قتلى كبيرة

عملية طوفان الأقصى
عملية "طوفان الأقصى"
قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 350 إسرائيليا قتلوا حتى الآن خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح السبت.اضافة اعلان
من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية العملية العسكرية.
وأشارت القناة 12 إلى أن قوات الأمن تحاول إنقاذ السكان من الاشتباكات الدائرة في كيبوتس كفار عزة في غلاف غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يزال هناك مسلحون يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.
وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة في منازل ومبان مجاورة لمركز الشرطة في مستوطنة سديروت.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا داخل الحدود، وأن الإعلان عن القضاء عليهم ما زال بعيدا.
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