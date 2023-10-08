الاحتلال يعترف بحصيلة قتلى كبيرة

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قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 350 إسرائيليا قتلوا حتى الآن خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح السبت.من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية العملية العسكرية.وأشارت القناة 12 إلى أن قوات الأمن تحاول إنقاذ السكان من الاشتباكات الدائرة في كيبوتس كفار عزة في غلاف غزة.وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يزال هناك مسلحون يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة في منازل ومبان مجاورة لمركز الشرطة في مستوطنة سديروت.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا داخل الحدود، وأن الإعلان عن القضاء عليهم ما زال بعيدا.