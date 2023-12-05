الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 3 بجروح خطيرة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة، الإثنين.وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وحسب ما نقلته الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى.والإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود الأحد في شمال قطاع غزة، حيث يشن عمليات برية منذ 27 أكتوبر، أي بعد 20 يوما على اندلاع الحرب مع حماس.-(الحرة)