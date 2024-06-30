الاحتلال يعتقل 9450 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

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وأكدا في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الاحد، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أشقاء وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، طولكرم، نابلس والقدس.



وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.-(بترا)