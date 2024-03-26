الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن إصابة 31 جنديا خلال 48 ساعة

إصابات في جيش الاحتلال
إصابات في جيش الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 31 جنديا في معارك داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 596 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و252 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وأصيب 3130 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 490 منهم بالخطرة، و831 إصابة متوسطة، و1809 إصابات طفيفة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ172 على التوالي مخلفا أكثر من 32333 شهيدا، و74694 مصابا، عدا عن الاستهداف المنهجي للبنى التحتية في القطاع الذي تم تدمير غالبية المدن والمباني الموجودة به على مدار الأيام الماضية لمنع الفلسطينيين من العودة إليها. 
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