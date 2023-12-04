الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة

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أعلن الاحتلال، اليوم الإثنين، مقتل 3 جنود آخرين من قوات الجيش التي تقاتل في قطاع غزة ضد حركة حماس.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الجيش أبلغ عائلات 3 أفراد إضافيين سقطوا في معارك وسط وشمالي قطاع غزة.بالإضافة إلى ذلك، تعرض جندي رابع لإصابات "بجروح خطيرة" في معركة جرت شمالي القطاع، حسبما ذكر هاغاري.وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 401 ضابط وجندي منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر، غالبيتهم قتلوا خلال اليوم الأول في اشتباكات مع مسلحي حماس في غلاف قطاع غزة.ومن بين هؤلاء، بلغ عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ التوغل البري داخل قطاع غزة، الذي انطلق في 27 أكتوبر، إلى 75 ضابطا وجنديا.