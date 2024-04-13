السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن استعداده لمواجهة جميع السيناريوهات بالتعاون مع حلفائه ضد إيران

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منظومة دفاع جوي إسرائيلية

علن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحلفاء لحماية مواطنيها.

ولفت المتحدث إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وقال: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للرد".

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وأضاف: "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب"، معتبرا أنها "تقوم إيران بتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".


وأردف في هذا الجانب: "لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 أكتوبر، وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 أكتوبر ومنذ ذلك الحين، قامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الصراع لجعله صراعا عالميا".


وتابع خلص المتحدث الإسرائيلي: "إن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".


وتوعد إيران بأنها ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر، على حد تعبيره.

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