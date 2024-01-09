الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن عن حصيلة ثقيلة لقتلاه في غزة

قتلى من جنود الاحتلال
قتلى من جنود الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 ضباط وجنود الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية -الليلة الماضية- مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 السابقة.اضافة اعلان

وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 514 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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