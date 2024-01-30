الاحتلال يغتال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.



والشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي.

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وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.



ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.-(وفا)