الاحتلال ينتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

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قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل مع حركة حماس.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الرابعة من صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها سلمت مساء أمس الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في ثالث يوم للهدنة الإنسانية التي تستمر إلى اليوم الاثنين.-(الجزيرة)