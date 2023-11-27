الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال ينتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

الإفراج عن أسرى في غزة
الإفراج عن أسرى في غزة
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل مع حركة حماس.اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الرابعة من صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها سلمت مساء أمس الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في ثالث يوم للهدنة الإنسانية التي تستمر إلى اليوم الاثنين.-(الجزيرة)
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