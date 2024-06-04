الاحتلال ينوي تشكيل قوات تدخل سريع بقيادة المستوطنين في الضفة

أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، تقييما للأوضاع الميدانية قرب طولكرم، كاشفا أنه يتم إنشاء قوات تدخل سريع تعتمد على سكان المستوطنات للتدخل بأي حادث قد يتطور بالضفة.

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وقال غالانت "لقد قمت هذا الصباح بزيارة خط التماس الغربي في منطقة جنين وطولكرم برفقة قائد قيادة الجبهة الداخلية وقائد فرقة الضفة الغربية وقادة الوحدات.

حيث قتل فلسطينيان بالأمس نتيجة لعملية دقيقة قام بها جيش الاحتلال في طولكرم.



مضيفا إن الواقع الذي فيه كمية كبيرة من الأسلحة وهناك محاولات إيرانية لمواصلة إدخال الأسلحة إلى الأراضي يقابله عمل حازم من قبل جيش الاحتلال، حيث يتمتع جيش الاحتلال بحرية العمل الكاملة للوصول إلى كل مكان وكل منزل وكل مخيم للاجئين الفلسطينيين، وهم يفعلون ذلك بنجاح. تؤدي الهجمات من الأرض والجو إلى القضاء المنهجي على المقاومة الفلسطينية.



وبحسب غالانت فإته يجري العمل على زيادة تمركز عناصر قوات الاحتلال في المستوطنات. والتقى غالانت برؤساء المجالس، وتحدث معهم حول الخطط والتقييمات للمستقبل – سواء من حيث الأشخاص، أو من حيث الأفراد العسكريين، أو أيضا من حيث إضافات الأفراد من أجل تعزيز أي بديل نحتاجه في العلاقة.

لافتا أن العلاقة بين جيش الاحتلال والعناصر المدنية، بالاشتراك مع النظام الأمني، تسير بشكل جيد. وأنهم بعين منظار وأصبع على الزناد، مستعدون للمساعدة في كل ما هو مطلوب، حسب زعمه.



وأشار إلى أنه "خلال الزيارة ظهرت الحاجة إلى وجود قوات تدخل سريع بقدرات تعتمد على سكان المستوطنات، وخريجي الوحدات القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسنعرف كيفية تجهيزهم وتدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للوصول والتدخل في أي حادث قد يتطور في جميع أنحاء القطاع.

وأصدر غالانت تعليمات لجيش الاحتلال ووزارة" الدفاع" للتحضير بانشاء هذه القدرة مشيرا أنه تم بذل جهد خاص في هذا السياق.