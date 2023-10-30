الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة و18 شهيدا اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت وتدمير الطرق والبنية
الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ24 على التوالي، وسط منع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه والغذاء والدواء.اضافة اعلان
واستشهد منذ فجر اليوم 18 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 13مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيمي البريج والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.
كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، جنوب القطاع، واستشهد مواطن ومواطنة جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة قرب محررة "نتساريم" جنوب غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا بخربة العدس برفح، ومنزلا آخر لعائلة الرقب بخانيونس، جنوب القطاع دون إصابات.
وشنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق تل الهوى والزيتون بمدينة غزة وفي شمال وشرق القطاع.
إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، محيط مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة، وألحقت أضرارا بليغة فيه جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه، وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى، صبحي سكيك.
وقال سكيك، إن حالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية، جراء تحطيم المستشفى وإلحاق أضرار بليغة فيه.
وأضاف، أن الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، إلا أنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى بشكل متكرر.
وفي ذات السياق، استهدفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح، بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر فلسطينية، بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في غالبية مناطق شمال قطاع غزة.
كمًا نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية متتالية، غرب مدينة غزة.-(بترا)
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