الاستخبارات الأمريكية تحذر من "تنفيذ" حزب الله هجمات في بلادها

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أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذروا من خطر قيام حزب الله "بمهاجمة الولايات المتحدة".الاستخبارات الأمريكية تحذر من منعا للتصعيد.. مبعوث بايدن يعود اليوم إلى لبنانوقال مسؤولان استخباراتيان إن "قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك تنظيم داعش".كما أفاد مسؤولون مطلعون بأن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير إلى "تزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أمريكا نفسها"، كاشفين أن "بيانات الاستخبارات تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج".وقال أحد المسؤولين: "يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها... لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما"، مشددا على أنه "أمر يدعو إلى القلق".ورفض المسؤولون تقديم تفاصيل عن النوع المحدد للهجمات التي يمكن أن يقوم بها "حزب الله"، لكنهم قالوا إن "حزب الله لديه قدرات لا تمتلكها الجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة".ولفت إلى أن "أفرادا استلهموا تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، ولكنهم ليسوا على صلة مباشرة بعضوية تلك الجماعات الإرهابية، نفذوا هجمات منفردة في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن حزب الله لديه شبكة دولية موسعة من شأنها أن تسمح له باستخدام نشطائه لتنفيذ هجوم في الولايات المتحدة".وكشف أحد المسؤولين أن وزارة الخارجية عززت إجراءات الأمن في السفارة الأمريكية في بيروت في الأسابيع الأخيرة لمنع أي هجوم على الدبلوماسيين المقيمين في لبنان.وقال أندرو تابلر، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للمشاركة في سوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن "هذه الميليشيات الإيرانية تقصف الولايات المتحدة في شرق سوريا والعراق. من المثير للاهتمام أن كل هذا يحدث في الخلفية وأن الناس يركزون على مسرح غزة، لكن الحرب في الواقع أكبر بكثير من ذلك". RT