 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البابا فرانسيس يشكر الأردن على استضافته المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

قدم البابا فرنسيس شكره إلى الأردن على استضافة المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، هذا الأسبوع، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.

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وفي كلمة ألقاها أمام حشد من الناس، اليوم الأحد، شدد على ضرورة قبول إسرائيل وحماس للاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وفق شبكة "يورونيوز" الإخبارية.


وطالب "المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل، وبكل الوسائل، لمساعدة شعب غزة، الذي أنهكته الحرب"، قائلًا: "يجب السماح بعبور المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المحتاجين، ولا يحق لأحد أن يعيق ذلك".


وأعرب البابا فرنسيس عن دعمه لمقترحات وقف إطلاق النار، وقال إنه يأمل أن يتم قبول الشروط بسرعة من قبل الجانبين، على الرغم من اعترافه بأن المفاوضات "ليست سهلة".


وتابع "آمل أن يتم قبول مقترحات السلام التي قدمت على كل الجبهات والإفراج عن الرهائن على الفور من أجل مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين".

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