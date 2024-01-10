الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البرازيل تبدي قلقها بشأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة

العلم البرازيلي
العلم البرازيلي

أبدت الحكومة البرازيلية قلقها بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية الإسرائيلية التي ترغب بتشجيع هجرة السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى، فضلاً عن إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي.

ومن خلال اقتراح إجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، فإن التصريحات بهذه الخطورة تعمق التوترات وتقوض احتمالات تحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت البرازيل من جديد دفاعها عن الحل القائم على وجود دولتين، مع قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء اقتصاديا تعيش جنبا إلى جنب مع "إسرائيل"، في سلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.

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وعرضت الحكومة البرازيلية مساعداتها لأهل غزة خلال الحرب:

 


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