السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" البريكس " تكشف مصير العملة الموحدة

مجموعة بريكس
مجموعة البريكس
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن فكرة إصدار عملة موحدة لمجموعة "بريكس" "لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب محددة.

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وقال الدبلوماسي الروسي في مؤتمر صحفي: "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي لإصدار العملة ودراسة سعر الفائدة لبنوك الدول الأعضاء".

وأقر أن مجموعة "بريكس" ليست جاهزة لإصدار عملة موحدة، لكن ذلك لا يعني أن الفكرة قد تم تأجيلها.

وتتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للتخلي عن منظومة "سويفت" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي "بريكس باي"  BRICS Pay يستند على تقنية "بلوك تشين" blockchain، أي على أساس أصول رقمية.

وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة "بريكس" على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية. (RT)

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