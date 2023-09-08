الجمعة 08 أيلول 2023
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البنتاغون: مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

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البنتاغون: مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
  أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس، عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر، بحسب واشنطن بوست.اضافة اعلان
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة. غير أن هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان ، إذ إنها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنية لأوكرانيا الذي من خلاله توفر واشنطن معدات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعية أو شركائها بدلا من أن تسحب مباشرة من مخزوناتها.
ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمن تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب من عيار 120 ملم مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن

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