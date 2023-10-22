الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون يرسل أنظمة دفاع جوي صاروخي إلى الشرق الأوسط

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أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد المعروف باسم نظام الدفاع ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية ومنظومة باتريت للصواريخ الاعتراضية إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.اضافة اعلان
وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.
وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاطات الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس (جو) بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة”.
وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة.
وقال أوستن “ستعزز هذه الخطوات جهود الردع في المنطقة وتزيد من حماية القوات الأمريكية هناك وتساعد في الدفاع عن إسرائيل”.
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من سحب إدارة بايدن أنظمة الدفاع الجوي من الشرق الأوسط استنادا إلى انخفاض التوتر مع إيران.- (رويترز)
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