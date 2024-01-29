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الإثنين 29 كانون الثاني 2024
4:35 م
البيت الأبيض: اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس
البيت الأبيض - (أرشيفية)
قال مصدر في البيت الأبيض إن "واشنطن تعتقد بأن هناك إطارا لاتفاق جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة مع حركة حماس".
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تؤمن بوعد حل الدولتين.
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وشدد على أن أخذ الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة ضد موظفيها في غزة على محمل الجد علامة إيجابية.
غزة
حماس
البيت الأبيض
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