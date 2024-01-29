البيت الأبيض: اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس

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قال مصدر في البيت الأبيض إن "واشنطن تعتقد بأن هناك إطارا لاتفاق جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة مع حركة حماس".وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تؤمن بوعد حل الدولتين.وشدد على أن أخذ الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة ضد موظفيها في غزة على محمل الجد علامة إيجابية.