الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البيت الأبيض: اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس

البيت الأبيض - (أرشيفية)
البيت الأبيض - (أرشيفية)
قال مصدر في البيت الأبيض إن "واشنطن تعتقد بأن هناك إطارا لاتفاق جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة مع حركة حماس".

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تؤمن بوعد حل الدولتين.اضافة اعلان

وشدد على أن أخذ الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة ضد موظفيها في غزة على محمل الجد علامة إيجابية.
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