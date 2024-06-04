البيت الأبيض: بايدن يعمل مع مصر وقطر لتنفيذ "اتفاق غزة"

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وأضاف البيت الأبيض، في بيان، مساء الاثنين، أن جو بايدن، يقول إن رفض حماس للإفراج عن "المحتجزين" يزيد من أمد الصراع في غزة، ويؤكد أن هذا المقترح هو أفضل طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36.479 شهيدًا و82.777 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.وما يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.