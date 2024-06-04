 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البيت الأبيض: بايدن يعمل مع مصر وقطر لتنفيذ "اتفاق غزة"

البيت الأبيض - (أرشيفية)
البيت الأبيض - (أرشيفية)
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل مع مصر وقطر؛ لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، مشددا على استعداد "إسرائيل" للمضي قدمًا في مقترح وقف إطلاق النار الذي تم عرضه على حماس.اضافة اعلان

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، مساء الاثنين، أن جو بايدن، يقول إن رفض حماس للإفراج عن "المحتجزين" يزيد من أمد الصراع في غزة، ويؤكد أن هذا المقترح هو أفضل طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36.479 شهيدًا و82.777 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وما يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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