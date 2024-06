البيت الأبيض يدين نشر مقاطع فيديو مبتورة لبايدن تشير لـ«تدهور عقلي وجسدي»

ندد البيت الأبيض، الاثنين، بنشر المعسكر المحافظ مقاطع فيديو من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن، قائلاً إن المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها.



وتحدثت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار خلال إيجازها الصحافي اليومي عن «مقاطع فيديو زائفة رخيصة»، مضيفة «هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



جاء ذلك رداً على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، ولا سيما صحيفة «نيويورك بوست»، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة تُظهر الرئيس الأميركي.



وفي أحد المقاطع، يبدو الديمقراطي البالغ 81 عاماً شارد الذهن ومرتبكاً وهو يشاهد عرضاً للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.



وأشارت كارين جان بيار إلى أن جو بايدن ابتعد عمداً عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر «من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلاً».



ويُظهر مقطع آخر بايدن وهو ساكن تماماً خلال حفل موسيقي أقيم مؤخراً في البيت الأبيض، ووصفه خصوم الرجل الثمانيني بأنه دليل على تشوش ذهنه.



وقالت المتحدثة مازحة «كان الرئيس يستمع إلى الموسيقى ولم يكن يرقص. معذرة، لم أكن أعلم أن عدم الرقص مؤشر على مشكلة صحية».



كما أعرب البيت الأبيض في نهاية الأسبوع عن غضبه بعد تداول مقطع فيديو في الأوساط المحافظة والداعمة لترمب مأخوذ من اجتماع سياسي في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.





That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz