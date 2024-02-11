الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البيت الأبيض يندد بتصريحات ترمب «المشجعة» لروسيا على غزو دول «الناتو»

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المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
أكد البيت الأبيض، السبت، رفضه تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفاً تلك التصريحات بأنها «مروعة‭‭‭ ‬‬‬وفاقدة للصواب».اضافة اعلان
وكان ترمب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا. وقال الرئيس الأميركي السابق الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي: «وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟».
وأضاف ترمب «قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، معلقاً على تصريحات ترمب، إن «تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأميركي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر».-(وكالات)
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