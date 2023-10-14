السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايمز" البربطانية تضلل جمهورها.. أطفال غزة يظهرون على أنهم مصابون إسرائيليون

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التايمز البربطانية تضلل جمهورها بصور لأطفال غزة على أنهم "إسرائيليين" (صورة)

ظهرت الصفحة الرئيسية لصحيفة "التايمز" البريطانية العريقة بطريقة تثير العجب والتساؤلات.

 

واحتوت الصفحة على عنوان رئيس: "إسرائيل تعرض مشاهد لأطفال مصابين"، مرفقة بصورة كبيرة لأطفال من غزة جرحوا في العدوان المستمر على القطاع منذ يوم السبت الماضي.

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وفهمت هذه الصورة في سياق التضليل والانحياز التام الذي يمارسه الإعلام الغربي تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، خصوصا أنه لم يجد ما يدعم مزاعم الاحتلال بقتل المقاومة لأطفال إسرائيليين وقطع رؤوسهم وحرق أجسادهم.

 

وحتى شرح الصورة المجهري أسفل الصورة والذي يؤشر إلى أنها لأطفال غزة اعتبره ناشطون محاولة منها للنجاة من أي تعليق واتهام في وقت لاحق.

 

لكن متابعين للجمهور الغربي، رأوا أن القارى في الخارج يصدمه الانطباع الأول وهو ما أرداته الصحيفة إيصاله في خطوتها تلك والتي لا تنم عن أي معايير مهنية.

 

 

 
 

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