الأحد 16 تموز 2023
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التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين

التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين
أدان التحالف العالمي للسيادة الغذاء PCFS، الحملة العسكرية الكبيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين لمدة يومين الأمر الذي أسفر عن ارتقاء 12 فلسطينياً وإصابة 143 ونزوح 4,000 آخرين. كما أدان عمليات القصف الجوي على قطاع غزة بالتزامن مع عيد الأضحى.اضافة اعلان
وأشار البيان للإجرام الصهيوني الذي شهده المخيم والذي استهدف حتى المستشفى وأعاق وصول سيارات الإسعاف للمصابين، كما تطرق لأثر القصف الصهيوني في غزة ومناطق أخرى في فلسطين والآثار المترتبة عليه بحرمان المزارعين والصيادين الفلسطينيين من وسائل كسب قوت يومهم.
كما أدان التحالف الإمبريالية الأمريكية وتعاونها مع الاحتلال الصهيوني في هجوم جنين، ورداً على تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الدعم الأخلاقي والسياسي" الذي تقدمه الولايات المتحدة لكيانه، جدد التحالف ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار استمرار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) في جرائم الاحتلال، كما دعا التحالف المجتمع الدولي إلى الوقوف مع فلسطين ومحاسبة المحتلين الإسرائيليين على جرائمهم.
وبحسب الرئيسة المشاركة للتحالف، ورئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر، فإن الهجمة الصهيونية فشلت بفضل المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، مع أن ما حدث يصنف كحرب إبادة حيث استخدمت الطائرات الحربية في مخيم بمساحة كيلومتر واحد ومع كل ذلك انسحبوا مهزومين في النهاية.
يذكر أن التحالف العالمي للسيادة على الغذاء هو شبكة دولية متنامية تضم أكثر من 100 عضو من مختلف المنظمات والحركات الشعبية في العالم التي تعنى بالسيادة على الغذاء، ولا سيما منظمات الفلاحين والصيادين ومنتجي الغذاء والمنظمات غير الحكومية الداعمة لها، ونشأ هذا التحالف رسمياً في قارة آسيا عام 2004 ويمتد الآن إلى جميع بقاع العالم، وما يميزه هو إدارته التي تتمركز في الدول النامية (دول الجنوب). وتشغل العربية لحماية الطبيعة عضوية في اللجنة التوجيهية الدولية واللجنة التنفيذية للتحالف.


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