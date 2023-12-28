الثوري الإيراني: طوفان الأقصى لم يكن انتقاما لقاسم سليماني

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قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم.وأضاف سلامي أن عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم.وأكد أن "عملية طوفان الأقصى جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولم تكن انتقاما لقاسم سليماني فنحن من سينتقم له".وشدد على أن "عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل".وأشار سلامي إلى أن قرار حزب الله مستقل ويتخذه حسب مصالح الشعب الفلسطيني.وقال إن "الكيان الصهيوني يتكبد خسائر كبيرة وهذا ثمن يدفعه من يحتلون أراضي الآخرين.وخسائر الكيان الصهيوني في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنه تحمل الحرب لمدة طويلة".وأضاف سلامي: "لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس، وانتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الصهيوني".-(الجزيرة)