 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجازي يشارك في قمة السلام بأوكرانيا

الدكتور إبراهيم الجازي
الدكتور إبراهيم الجازي

شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، اليوم الأحد، في "قمة السلام في أوكرانيا" التي نظمها الاتحاد السويسري في مدينة لوتسيرن السويسرية.

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وشارك في "قمة السلام" عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في العديد من دول العالم، إضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.

 

قمة "السلام في أوكرانيا".. هذا ما نص عليه البيان الختامي

وفي البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين في سويسرا، أيدت غالبية المشاركين المئة كذلك دعوة إلى تبادل الجنود الأسرى لدى الجانبين المتحاربين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم موسكو من أوكرانيا.


لكن البيان لم يحظ بدعم جميع المشاركين، وكانت الهند والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا من أبرز الدول التي لم تدرج ضمن قائمة البلدان الداعمة، التي عرضت على الشاشات خلال القمة.


وجاء في البيان الختامي: "نعتقد أن التوصل إلى السلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف وحوارا بينها".

وأضاف: "نؤكد مجددا التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دوليا". 

 

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