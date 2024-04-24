الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة العربية تبحث إعداد خطة طارئة بشأن فلسطين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

بحثت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين.اضافة اعلان

ودعت الجامعة العربية من خلال أمينها العام احمد أبو الغيط خلال أعمال الدورة (56) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بمقر الأمانة العامة اليوم، المنظمات العربية لدعم تلك الخطة تمهيداً لإقرارها في القمة العربية المقرر عقدها في المنامة الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن الاجتماع ناقش عددا من البنود المهمة منها إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وتطورات الذكاء الاصطناعي والدور المتنامي للروبوتات والدرونز في المجالات الحيوية، فضلاً عن مناقشة موضوع نظم التعليم الذكي.

وأفاد المتحدث، بأن أبو الغيط ألقى كلمة تطرق فيها إلى التحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام وتطورات القضية الفلسطينية بشكل خاص والمتمثلة في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته الوحشية على قطاع غزة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي ظل صمت دولي غير مسبوق.-(بترا)
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