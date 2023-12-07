الجنايات الدولية: عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تعليقا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش إنه أكد ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.

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وأضاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجه رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.



وقال غوتيريش في رسالته أمس الأربعاء إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".-(الجزيرة)