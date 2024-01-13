الجيش الإسرائيلي يعترف: 4000 جندي معاق جراء معارك غزة

اضافة اعلان

نقل موقع "والا" العبري عن الجيش الإسرائيلي اعترافه بإصابة نحو 4000 جندي بالإعاقة نتيجة المعارك في غزة.ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ99، شهدت خان يونس جنوبي القطاع قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة.