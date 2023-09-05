الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

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اقتحم مستوطنون متطرفون يهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التضييق على دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية، من قبل شرطة الاحتلال، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.وتبدأ الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية، يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليها أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى 7 تشرين الأول المقبل.- (بترا)