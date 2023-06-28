الأربعاء 28 حزيران 2023
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الحجاج يبدأون رمي الجمرات بعد أدائهم الركن الأعظم

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حجاج بيت الله الحرام
حابس العدوان
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- بدا حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم العاشر من ذي الحجة برمي الجمرات في مشعر منى.اضافة اعلان
وقام الحجاج  برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد مبيتهم في مزدلفة عقب انتهاء وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج.
وشهد المسجد الحرام حركة كثيفة لضيوف الرحمن وكذلك في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
وكانت السلطات السعودية قد بينت أن عدد الحجاج لموسم ١٤٤٤ هجري قارب من مليوني حاج.

من جانبه أعلن وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، نجاح خطة تصعيد الحجاج الأردنيين وحجاج ٤٨ إلى مشعر عرفات, مشيدا بالجهود والتدابير التي اتخذتها السلطات السعودية لحماية الحجيج وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة.
ويقوم الحجاج على مدى يومين برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى قبل التوجه إلى المسجد الحرام للقيام بطواف الوداع قبيل عودتهم إلى بلادهم.
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26 حزيران 2023
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