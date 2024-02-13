الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحريري يعود إلى لبنان بعد "اعتكاف" دام سنتين

الحريري يعود إلى لبنان بعد "اعتكاف" دام سنتين
الحريري يعود إلى لبنان بعد "اعتكاف" دام سنتين
بعد "اعتكاف" دام سنتين، استهل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري عودته إلى بيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.
اضافة اعلان
وأقيمت للحريري مراسم استقبال رسمية في السرايا الحكومية، وقد رحب ميقاتي بالحريري "في بيته"، متمنيا "أن تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان".

وظهر الحريري، الذي كان بعيدا في الآونة الأخيرة عن الإعلام، بشكل جديد وتسريحة شعر مختلفة وذقن خفيفة وحتى أنه فقد الكثير من وزنه.

وتأتي عودة الحريري إلى لبنان "تزامنا مع الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد والده، حيث من المقرر أن يشارك غدا الأربعاء، في احتفال سيكون بشكل أساسي عبر تجمع شعبي كبير لمناصري "تيار المستقبل" أمام ضريح الحريري الأب في وسط بيروت، فيما أطلق مناصرو سعد الحريري "النفير" في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمع في المناسة المذكورة تحت عنوان "تعوا ننزل تيرجع"، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي".

ومن المرتقب أن يجتمع الحريري مع شخصيات ومرجعات لبنانية خلال وجوده في بيروت، علما أن جدول لقاءاته لم يعلن، وكذلك مدة بقائه في لبنان.

وتبقى استقبالات واتصالات وزيارات الحريري محط أنظار، خصوصا مضمون الكلمة التي سيلقيها في الذكرى 19 لاغتيال والده، إذ من شأن ذلك أن يرسم خارطة تحركه في المرحلة المقبلة.

وكان الحريري علق في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا "تيار المستقبل" للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف

“يجب أن تطأطئوا رؤوسكم خزياً”.. رئيس وزراء إسكتلندا يهاجم بريطانيا بسبب حرب غزة

منذ2 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي

إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

منذ2 ساعة
معبر رفح- (وكالات)

إصابات جراء قذيفة إسرائيلية على معبر رفح

منذ3 ساعة
الدمار في غزة

العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح

منذ3 ساعة
إسرائيل تعرقل إيصال مساعدات لـ"الأونروا"

إسرائيل تعرقل إيصال طحين تبرعت به تركيا لـ"الأونروا"

منذ3 ساعة
رفح

الصين تدعو لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتحذر من كارثة إنسانية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المخطط الأخطر

ماهر أبو طير |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-1)!

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا أو قيل في التعصب والتحامل والفاشية (3-3)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

بيانات مشجعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

ميليشيات تحكم دولها

سميح المعايطة |اليوم

افعلوها بسرعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ16 ساعة
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 