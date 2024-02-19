الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)

المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)

أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.اضافة اعلان
وأكد سريع إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن، مشيرا إلى أنهم كانوا حريصين خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.

وأضاف سريع أنهم أسقطوا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية.

وشدد الناطق العسكري باسم أنصار الله على أن عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، ولن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ودعما للفلسطينيين.
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