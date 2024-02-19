الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)

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ضربة في البريطاني وضربة في الامريكي



بيان القوات المسلحة اليمنية



سفينة بريطانية على وشك الغرق

وطائرة امريكية سقطت



وايقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة هو الحل pic.twitter.com/woa854D4b5 — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) February 19, 2024

وأكد سريع إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن، مشيرا إلى أنهم كانوا حريصين خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.وأضاف سريع أنهم أسقطوا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية.وشدد الناطق العسكري باسم أنصار الله على أن عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، ولن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ودعما للفلسطينيين.