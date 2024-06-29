 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الداخلية الإيرانية: بزشكيان يتصدر بـ8 ملايين صوت مقابل 7 ملايين لجليلي

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان

بدأت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث يتقدم المرشح مسعود بزشكيان.

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وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنه بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت، لا يزال مسعود بزشكيان في الصدارة بأكثر من 8 ملايين صوت، يليه سعيد جليلي بأكثر من 7 ملايين صوت ومحمد باقر قاليباف بأكثر من مليوني صوت ومصطفي بور محمدي بأكثر من 150 ألف صوت.


وأفادت الداخلية الإيرانية بنتائج جديدة للأصوات المفرزة على الشكل التالي:


-يبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة 19 مليونا و62 ألفا و13 صوتا.


مسعود بزشكيان: 8302577 صوتا


سعيد جليلي: 7189756 صوتا


محمد باقر قاليباف: 2676512 صوتا


مصطفى بور محمدي: 158314 صوتا
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.


ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.


هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.


وشهدت إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.


وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الجمعة بصوته في حسينية الإمام الخميني بطهران في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.-(RT)

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