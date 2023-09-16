السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
السبت 16 أيلول 2023
3:51 م
الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية شمالي العراق
الجيش التركي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون في حزب العمال الكردستاني.
اضافة اعلان
ونشرت "الدفاع التركية" بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.
ويشن الجيش التركي منذ نيسان/ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق. (RT)
واشنطن: سنرد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين
15 أيلول 2023
ما أعلن بختام قمة زعيمي روسيا وكوريا الشمالية يقلق أميركا وحلفاءها وما لم يعلن يقلقهم أكثر
14 أيلول 2023
طيار روسي حاول إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2022
14 أيلول 2023
تايوان توبخ إيلون ماسك: لسنا للبيع ولسنا جزءًا من الصين
14 أيلول 2023
العراق
تركيا
Copy
ذات صلة
هزات أرضية تضرب ولايتين في تركيا
26 آب 2023
أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم
19 آب 2023
اقرأ أيضا
كيف يصبح الناجون من الكوارث الطبيعية فريسة للاتجار بالبشر؟
منذ4 ساعة
إيران تنفي اعتقال والد مهسا أميني
منذ5 ساعة
يتحادثان يوميا.. كيف يتواصل ماكرون مع رئيس النيجر المحتجز؟
منذ6 ساعة
41 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا
منذ8 ساعة
توجيه تهمة حيازة سلاح غير قانوني إلى نجل الرئيس الأميركي
15 أيلول 2023
بعد تسجيل مئات الإصابات.. خطة صينية لاحتواء الفيروس المنتشر
15 أيلول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
فريق ميسي يشارك ملعب تمارينه مع فريق للرغبي
الرياضة
|
منذ 5 دقيقة
رونالدو يقرر مقاضاة ناديه السابق
الرياضة
|
منذ 13 دقيقة
السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده
أخبار محلية
|
منذ 15 دقيقة
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق الفوز على وولفرهامبتون
الرياضة
|
منذ 18 دقيقة
الزيادة السكانية خطر يهدد نصيب الفرد من مياه النيل في مصر
أخبار عربية ودولية
|
منذ1 ساعة
خبير يحذر من انتشار الأوبئة في ليبيا جراء الفيضانات
عربي
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
افكار و مواقف
الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"
ترجمات
|
منذ18 ساعة
حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة
ترجمات
|
13 أيلول 2023
"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين
ترجمات
|
12 أيلول 2023
منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا
ترجمات
|
08 أيلول 2023
حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا
ترجمات
|
11 أيلول 2023
حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان
ترجمات
|
11 أيلول 2023