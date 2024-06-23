 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدويري: حديث إسرائيل عن هزيمة القسام اعتراف بالفشل في القضاء عليها

الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري
الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن حديث إسرائيل عن الانتصار على كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يؤكد فشلها في تدمير المقاومة كما تعهدت في أول الحرب.

اضافة اعلان


وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة– أن الحديث عن تقليص قوة القسام وليس القضاء عليها "يعني أنها لا تزال موجودة بغض النظر عن كفاءتها القتالية أو الضرر الذي لحقها"، مشيرا إلى أن الحديث عن أسابيع لإنهاء عملية رفح يعني أن المقاومة لا تزال موجودة بشكل أو بآخر.


وقال إن ما يجري الترويج له هو محاولة للقول إن إسرائيل نجحت في تقليم أظافر المقاومة، مؤكدا أن هذا الحديث يحمل أهدافا سياسية مفادها أن القسام لم تعد قادرة على تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


واستدل الدويري على هذه الفرضية بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن جيش الاحتلال سيظل في القطاع لحين نزع سلاح المقاومة، وأن إسرائيل هي الوحيدة القادرة على ذلك.


ورجح الخبير العسكري سحب القوات الإسرائيلية من المدن والإبقاء عليها في محوري فيلادلفيا ونتساريم والمنطقة الموازية للسياج، مشيرا إلى أن منطقة السياج مع محور فيلادلفيا يمثلان 45% من مساحة القطاع.


وقال إن هذا الانتشار سيكون بقوات الاحتياط، لأن القوات العاملة سيتم توجيهها إلى الجبهة الشمالية (الحدود مع لبنان)، مشيرا إلى أن محاولة نزع السلاح تعني دخول حرب استنزاف لأنها ستقوم على المداهمات.

الضغط على المقاومة بقصف المدنيين


وفيما يتعلق بتصعيد القصف على مدينة غزة والتوغل إلى وسط مدينة رفح، قال الدويري إنها محاولة للضغط على المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات في صفقة تبادل أسرى دون تقديم تنازلات من الجانب الإسرائيلي.


وختم بالقول إن الحديث عن مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن تراجع كثيرا خلال الأيام الماضية رغم رد المقاومة على المقترح، وهو ما يعني أن الرد لم يكن مرضيا لتل أبيب التي تحاول الضغط عسكريا للحصول على تنازلات.-(الجزيرة)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رهائن اميركية

تقرير: واشنطن تدرس إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس

10 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بيان مشترك لعدة دول يطالب حماس والاحتلال بقبول مقترح بايدن

06 حزيران 2024
العلمان الأميركي والإسرائيلي

واشنطن تتقدم بطلب من الاحتلال بشأن حزب الله

05 حزيران 2024
ةزير حكومة الحرب الاسرائيلية غادي اّيزنكوت

وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية: حماس تجدد قوتها ويجب وقف العملية العسكرية في رفح

27 أيار 2024
اقرأ أيضا
تزايد الاعتقالات في الضفة

"سجون مكتظة".. الاحتلال يضطر لإلغاء اعتقالات في الضفة

منذ 51 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة رئيس الوزراء غابرييل أتال

إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له

منذ 52 دقيقة
قطع العلاقات الدبلوماسية

تنفيذا لقطع العلاقات الدبلوماسية.. سفير الاحتلال يغادر كولومبيا

منذ1 ساعة
مطار مانشستر

مطار مانشستر يلغي رحلاته بسبب انقطاع الكهرباء

منذ5 ساعة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ5 ساعة
غارات من حزب الله على اسرائيل

وزير طاقة إسرائيل: الحرب مع حزب الله ستهدد منشآتنا

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما الذي تقوله هذه التسريبات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أثر ارتفاع درجات الحرارة على الأنشطة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحذير.. للمرة الثالثة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكراهية بأجلى صورها

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"بيانات" تهدد حلم المونديال

خالد خطاطبة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات | منذ19 ساعة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024
 