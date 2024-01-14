الدويري: عدم معرفة إسرائيل بأنفاق "سرايا القدس" يعكس جهلها بقوة المقاومة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن صدمة إسرائيل في امتلاك سريا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنفاقا في غزة يفسر نجاح المقاومة بمفاجأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أن الأنفاق ليست حكرا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن حديثا عن اكتشاف نفق تابع لسرايا القدس في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف بوجود أنفاق تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.



وقال الدويري إن سرايا القدس خاضت آخر حربين ضد إسرائيل منفردة، وكانت تطلق صواريخ من أماكن مجهولة باتجاه الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب، وهو ما يؤكد امتلاكها أنفاقا، لأنه لو أطلقت الصواريخ من فوق الأرض لتمكنت إسرائيل من تحديد أماكن الإطلاق، حسب قوله.



ولفت كذلك إلى أن سرايا القدس هي الفصيل المقاوم الرئيسي الثاني في غزة بعد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون لديها شبكة أنفاق هي الأخرى.



وفيما يتعلق بالاشتباكات الدائرة في الجزء الذي تقول إسرائيل إنها انسحبت منه بعدما سيطرت عليه شمالي القطاع، قال الدويري إن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق الشمال جاء بسبب شدة المقاومة وليس لأنها سيطرت عليها.



وخلص إلى أن هذه القوات انسحبت إلى خارج حدود القطاع لكنها قد تعود في أي وقت حسب مقتضيات الحرب.-(الجزيرة)