الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدويري: 3 أسباب وراء ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة

اللواء فايز الدويري
اللواء فايز الدويري

يعزو الخبير العسكري اللواء فايز الدويري ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة -خلال الحرب التي يشنها على قطاع غزة– إلى الخوف وضعف التدريب، فضلا عن قوة المقاومة التي يواجهها على الأرض.

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحدا من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17% قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان.


وقال الدويري إن الأخطاء تقع في كل المعارك لكنها لا تصل إلى هذه الأرقام الكارثية التي تدل على خوف هؤلاء الجنود وتراجع تدريبهم على حرب المدن وسوء إدارة المعركة، وأيضا نجاعة قوات المقاومة (الفلسطينية) المقابلة، في إدارة (المواجهة) وفرض إرادتها.


وللتأكيد على ما ينتاب الجنود الإسرائيليين من خوف في المعركة، أشار الدويري إلى أن أحد الجنود قتل زميلا له بالأمس، وآخر استيقظ من نومه مفزوعا فالتقط سلاحه وأطلق النار على الجدران، إضافة إلى قتل 3 أسرى كانوا يرفعون الرايات البيضاء ويتحدثون العبرية.


إلى جانب ذلك -يضيف الخبير العسكري- فإن ما سمي "الفضائح" التي ألصقت بالمقاومة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى) تبين لاحقا أنها وقعت على يد جيش الاحتلال بما في ذلك قتل مئات في الحفل الموسيقي في غلاف غزة.


كما أكد الطب الشرعي أن تشريح جثة جندي، وجدت في أحد الأنفاق، أثبت أنه قتل بقنابل إسرائيلية سامة، وفق الدويري.

ويرى الدويري أن جزءا من هذه النتائج يعود إلى اعتماد إسرائيل قانون "هانيبال" خلال العمليات في غزة، والذي يقوم على قتل الأسرى، وهو ما حدث عندما تم قصف أحد المنازل في غزة لقتل عناصر تابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقُتل مَن معهم من الأسرى.-(الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

فرنسا: للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة

منذ 55 دقيقة
كتائب القسام خلال عرض عسكري في قطاع غزة

صحيفة: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب "إسرائيل" عدة أشهر

منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم

منذ2 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

منذ2 ساعة
قتلى من جنود الاحتلال

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

مكتب نتنياهو يرد على بايدن بشأن عدم معارضته لإقامة دولة فلسطينية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ15 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 